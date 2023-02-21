Semen Morozov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Semen Morozov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Semen Morozov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Semen Morozov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Semen Morozov 29 Temmuz 1998 tarihinde Ekaterinburg şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Морозов Семен Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Semen Morozov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Semen Morozov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volga Uljanovsk futbol takımında oynamaktadır. Volga Uljanovsk takımına 3 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Semen Morozov'nin Volga Uljanovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Semen Morozov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Semen Morozov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Semen Morozov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Semen Morozov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Ural II

1 Temmuz 2016 yılında Ural 2

1 Temmuz 2019 yılında Lada Dimitrovgrad

3 Şubat 2020 yılında Volga Uljanovsk

Semen Morozov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Semen Morozov şuan Volga Uljanovsk takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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