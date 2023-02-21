Evgeniy Voronin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Voronin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Voronin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy Voronin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy Voronin 31 Ekim 1995 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Воронин Евгений Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy Voronin Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SA-Football Agency yapmaktadır. Evgeniy Voronin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volga Uljanovsk futbol takımında oynamaktadır. Volga Uljanovsk takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Voronin'nin Volga Uljanovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Evgeniy Voronin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy Voronin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evgeniy Voronin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy Voronin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Akademia Loko

1 Ocak 2014 yılında Loko Moskau II

1 Temmuz 2014 yılında LFK Lokomotiv 2

25 Şubat 2015 yılında Vityaz Podolsk

13 Temmuz 2017 yılında Volga Uljanovsk

2 Eylül 2019 yılında KamAZ

1 Temmuz 2022 yılında Enisey

6 Eylül 2022 yılında Volga Uljanovsk

Evgeniy Voronin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy Voronin şuan Volga Uljanovsk takımında oynamakta ve 73 numaralı formayı giymektedir.

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