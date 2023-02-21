Bilal Bilalov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilal Bilalov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bilal Bilalov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bilal Bilalov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bilal Bilalov 25 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Билалов Билал Шахбанович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bilal Bilalov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emerald Promotion yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volga Uljanovsk futbol takımında oynamaktadır. Volga Uljanovsk takımına 10 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bilal Bilalov'nin Volga Uljanovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bilal Bilalov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bilal Bilalov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bilal Bilalov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bilal Bilalov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2021 yılında Volga Uljanovsk

Bilal Bilalov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bilal Bilalov şuan Volga Uljanovsk takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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