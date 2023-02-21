İlya Maksimenkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Maksimenkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Maksimenkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Maksimenkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Maksimenkov 10 Haziran 1998 tarihinde Smolensk şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Максименков Илья Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Maksimenkov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlya Maksimenkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volga Uljanovsk futbol takımında oynamaktadır. Volga Uljanovsk takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. İlya Maksimenkov'nin Volga Uljanovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlya Maksimenkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Maksimenkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlya Maksimenkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Maksimenkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2017 yılında CRFSO Smolensk

1 Ocak 2019 yılında Krasniy-SGAFKST

1 Temmuz 2019 yılında Volga Uljanovsk

İlya Maksimenkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Maksimenkov şuan Volga Uljanovsk takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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