Batuhan Ekinci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan Ekinci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Batuhan Ekinci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Batuhan Ekinci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Batuhan Ekinci 25 Nisan 2001 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Batuhan Ekinci Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Moon Star Sports Agency yapmaktadır. Batuhan Ekinci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beyoğlu Yeni Çarşı FK futbol takımında oynamaktadır. Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımına 8 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Batuhan Ekinci'nin Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Batuhan Ekinci Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/batuhanekinci2/

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Batuhan Ekinci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Batuhan Ekinci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Batuhan Ekinci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Batuhan Ekinci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Fenerbahçe U17

1 Temmuz 2018 yılında Fenerbahçe U19

17 Eylül 2020 yılında Bayrampaşa

25 Ocak 2021 yılında Nevşehir Bld

8 Eylül 2021 yılında B. Yeni Çarşı

Batuhan Ekinci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Batuhan Ekinci şuan Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Batuhan Ekinci Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Türkiye U19 takımında 15 numaralı formasıyla 30 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 4 numaralı formasıyla 20 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 2 numaralı formasıyla 2 Şubat 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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