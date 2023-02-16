Emir Babahasan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emir Babahasan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emir Babahasan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emir Babahasan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emir Babahasan 14 Mart 2004 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emir Babahasan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emir Babahasan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beyoğlu Yeni Çarşı FK futbol takımında oynamaktadır. Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Emir Babahasan'nin Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Emir Babahasan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emir.babahs/

Emir Babahasan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emir Babahasan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Emir Babahasan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emir Babahasan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ekim 2021 yılında İstanbul U19

4 Ağu 2022 yılında B. Yeni Çarşı

Emir Babahasan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emir Babahasan şuan Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.