Berke Avci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berke Avci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berke Avci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berke Avci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berke Avci 23 Ocak 2004 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Berke Avcı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berke Avci Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini My Team yapmaktadır. Berke Avci, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niğde Anadolu FK futbol takımında oynamaktadır. Niğde Anadolu FK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Berke Avci'nin Niğde Anadolu FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Berke Avci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berke Avci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Berke Avci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berke Avci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2021 yılında Çengelköy

22 Ağu 2021 yılında Çankaya FK

12 Ocak 2023 yılında Niğde Anadolu

30 Haziran 2023 yılında Çankaya FK

Berke Avci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berke Avci şuan Niğde Anadolu FK takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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