Ersin Aktoga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ersin Aktoga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ersin Aktoga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ersin Aktoga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ersin Aktoga 28 Ağu 1998 tarihinde Batman şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ersin Aktoğa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ersin Aktoga Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ersin Aktoga, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niğde Anadolu FK futbol takımında oynamaktadır. Niğde Anadolu FK takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ersin Aktoga'nin Niğde Anadolu FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ersin Aktoga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ersin Aktoga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ersin Aktoga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ersin Aktoga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Eylül 2016 yılında Tuna Spor

22 Eylül 2017 yılında Kuşadası 1922

9 Şubat 2018 yılında İzmirspor

7 Eylül 2018 yılında Çamoluk Spor

18 Ocak 2019 yılında Yalova Kadıköy

26 Eylül 2019 yılında Beylikdüzü

24 Ocak 2020 yılında Silvan Belediye

26 Mart 2021 yılında Mazıdağı Fosfat

27 Ekim 2021 yılında MKP Spor Bld

20 Ocak 2022 yılında Kızılcabölük

20 Ocak 2023 yılında Niğde Anadolu

Ersin Aktoga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ersin Aktoga şuan Niğde Anadolu FK takımında oynamakta ve 65 numaralı formayı giymektedir.

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