Okan Avsar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Okan Avsar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Okan Avsar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Okan Avsar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Okan Avsar 17 Nisan 1998 tarihinde Ardahan şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Okan Avşar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Okan Avsar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Okan Avsar, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niğde Anadolu FK futbol takımında oynamaktadır. Niğde Anadolu FK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Okan Avsar'nin Niğde Anadolu FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Okan Avsar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/okanavsar36/

Okan Avsar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Okan Avsar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Okan Avsar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Okan Avsar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Eylül 2019 yılında Kars 36 Spor

12 Eylül 2022 yılında Yalovaspor

12 Ocak 2023 yılında Niğde Anadolu

Okan Avsar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Okan Avsar şuan Niğde Anadolu FK takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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