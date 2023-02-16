Furkan Ozgul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Ozgul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Furkan Ozgul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Furkan Ozgul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Furkan Ozgul 11 Ocak 2001 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Furkan Ozgul Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Furkan Ozgul, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niğde Anadolu FK futbol takımında oynamaktadır. Niğde Anadolu FK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Furkan Ozgul'nin Niğde Anadolu FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Furkan Ozgul Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/furkanozgull13/

Furkan Ozgul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Furkan Ozgul isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Furkan Ozgul Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Furkan Ozgul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2019 yılında Darıca GB

12 Ocak 2023 yılında Niğde Anadolu

Furkan Ozgul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Furkan Ozgul şuan Niğde Anadolu FK takımında oynamakta ve 52 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.