Taner Yilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taner Yilmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Taner Yilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Taner Yilmaz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Taner Yilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taner Yilmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taner Yilmaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taner Yilmaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taner Yilmaz 11 Ocak 1988 tarihinde Sivas şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Taner Yılmaz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taner Yilmaz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Taner Yilmaz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niğde Anadolu FK futbol takımında oynamaktadır. Niğde Anadolu FK takımına 22 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Taner Yilmaz'nin Niğde Anadolu FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Taner Yilmaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/taneryilmaz_58/

Taner Yilmazboyu ve yaşı kaç

Taner Yilmaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taner Yilmaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Taner Yilmaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taner Yilmaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2007 yılında A. Üsküdar 1908

30 Haziran 2008 yılında Sivasspor U21

1 Eylül 2008 yılında A. Üsküdar 1908

30 Haziran 2009 yılında Sivasspor U21

27 Temmuz 2009 yılında Malatya Belediye

29 Temmuz 2010 yılında Sivas Dört Eylül

13 Ağu 2013 yılında Orhangazispor

1 Ağu 2014 yılında Ofspor

11 Temmuz 2015 yılında Niğde Belediye

8 Ocak 2019 yılında Bandırmaspor

9 Ağu 2019 yılında Ergene Velimeşe

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

22 Ağu 2022 yılında Niğde Anadolu

Taner Yilmaz kimdir

Taner Yilmaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taner Yilmaz şuan Niğde Anadolu FK takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kayseri Il Özel Idaresispor, Kayserispor

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Taner Yilmaz nereli

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