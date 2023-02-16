Harun Kahraman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harun Kahraman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harun Kahraman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harun Kahraman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harun Kahraman 9 Şubat 2000 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harun Kahraman Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini -imevi. sports yapmaktadır. Harun Kahraman, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niğde Anadolu FK futbol takımında oynamaktadır. Niğde Anadolu FK takımına 23 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Harun Kahraman'nin Niğde Anadolu FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Harun Kahraman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/haarunkahraman/

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Harun Kahraman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harun Kahraman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Harun Kahraman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harun Kahraman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Kartalspor

17 Ağu 2018 yılında Başakşehir U21

31 Ocak 2019 yılında Eskişehirspor

5 Ağu 2019 yılında Başakşehir U21

6 Ağu 2019 yılında Başakşehir U19

26 Ocak 2020 yılında Başakşehir

31 Ocak 2020 yılında Fethiyespor

30 Haziran 2021 yılında Başakşehir

12 Ocak 2022 yılında Somaspor

23 Ağu 2022 yılında Niğde Anadolu

Harun Kahraman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harun Kahraman şuan Niğde Anadolu FK takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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