Furkan Kulekci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Kulekci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Furkan Kulekci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Furkan Kulekci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Furkan Kulekci 28 Haziran 2001 tarihinde Giresun şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Furkan Külekçi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Furkan Kulekci Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Furkan Kulekci, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niğde Anadolu FK futbol takımında oynamaktadır. Niğde Anadolu FK takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Furkan Kulekci'nin Niğde Anadolu FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Furkan Kulekci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Furkan Kulekci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Furkan Kulekci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Furkan Kulekci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Eylül 2018 yılında Kasımpaşa U21

8 Ekim 2018 yılında Kasımpaşa U19

9 Aralık 2020 yılında Kasımpaşa

9 Ağu 2021 yılında Büyük Anadolu

30 Haziran 2022 yılında Kasımpaşa

8 Eylül 2022 yılında Edirnespor

12 Ocak 2023 yılında Kasımpaşa

13 Ocak 2023 yılında Niğde Anadolu

30 Haziran 2023 yılında Kasımpaşa

Furkan Kulekci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Furkan Kulekci şuan Niğde Anadolu FK takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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