Yigit Demir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yigit Demir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yigit Demir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yigit Demir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yigit Demir 28 Kasım 2003 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İbrahim Yiğit Demir şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yigit Demir Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Yigit Demir, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niğde Anadolu FK futbol takımında oynamaktadır. Niğde Anadolu FK takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Yigit Demir'nin Niğde Anadolu FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yigit Demir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yigit Demir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Yigit Demir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yigit Demir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2022 yılında Niğde Anadolu

Yigit Demir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yigit Demir şuan Niğde Anadolu FK takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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