Murat Balcin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murat Balcin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Murat Balcin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Murat Balcin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Murat Balcin 29 Haziran 1991 tarihinde Tokat şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Murat Balçın şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Murat Balcin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Murat Balcin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niğde Anadolu FK futbol takımında oynamaktadır. Niğde Anadolu FK takımına 23 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Murat Balcin'nin Niğde Anadolu FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Murat Balcin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/muratbalcn/

Murat Balcin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Murat Balcin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Murat Balcin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Murat Balcin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Eylül 2011 yılında Niğde Belediye

20 Eylül 2012 yılında Elbistan Bld

9 Eylül 2013 yılında Niğde Belediye

10 Ekim 2014 yılında Konya Ereğli

16 Eylül 2015 yılında 2005 Azatlıspor

22 Eylül 2016 yılında Tyana Spor

12 Ekim 2017 yılında Suvermezkale

20 Eylül 2018 yılında 1970 Hisar Spor

15 Şubat 2019 yılında Bor Belediye

11 Ekim 2019 yılında Suvermezkale

23 Mart 2021 yılında S. Kapadokya

19 Kasım 2021 yılında Bilinmiyor

23 Ağu 2022 yılında Niğde Anadolu

Murat Balcin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Murat Balcin şuan Niğde Anadolu FK takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

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