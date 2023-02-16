Vural Akkurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vural Akkurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vural Akkurt kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vural Akkurt ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vural Akkurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vural Akkurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vural Akkurt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vural Akkurt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vural Akkurt 10 Şubat 2003 tarihinde Kahramanmaras şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vural Akkurt Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vural Akkurt, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malatya Arguvan Spor Kulübü futbol takımında oynamaktadır. Malatya Arguvan Spor Kulübü takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vural Akkurt'nin Malatya Arguvan Spor Kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vural Akkurt Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/akkurt_vural_94

Vural Akkurtboyu ve yaşı kaç

Vural Akkurt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vural Akkurt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Vural Akkurt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vural Akkurt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağu 2021 yılında Alanya Kestel

15 Ocak 2023 yılında M.Arguvan SK

30 Haziran 2023 yılında Alanya Kestel

Vural Akkurt kimdir

Vural Akkurt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vural Akkurt şuan Malatya Arguvan Spor Kulübü takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

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Vural Akkurt nereli

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