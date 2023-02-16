Kutsal Manici kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kutsal Manici Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kutsal Manici kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kutsal Manici ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kutsal Manici kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kutsal Manici Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kutsal Manici adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kutsal Manici Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kutsal Manici 8 Haziran 1992 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kutsal Manici Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kutsal Manici, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niğde Anadolu FK futbol takımında oynamaktadır. Niğde Anadolu FK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kutsal Manici'nin Niğde Anadolu FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kutsal Maniciboyu ve yaşı kaç

Kutsal Manici Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kutsal Manici isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Kutsal Manici Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kutsal Manici futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ocak 2012 yılında Afyonkarahisar

31 Ocak 2012 yılında Pendikspor

29 Ağu 2012 yılında Kulüpsüz

11 Eylül 2013 yılında Erdekspor

12 Eylül 2014 yılında Anafartalarspor

16 Ocak 2015 yılında Ergene Velimeşe

8 Eylül 2015 yılında Gebzespor

12 Şubat 2016 yılında Erdekspor

14 Ekim 2016 yılında Vefaspor

1 Temmuz 2017 yılında ara verdi

26 Eylül 2019 yılında Alemdağ Spor

7 Şubat 2020 yılında Çengelköy

1 Ekim 2020 yılında Yalovaspor

26 Ocak 2021 yılında Antalya Kemer

17 Ağu 2021 yılında Nevşehir Bld

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Niğde Anadolu

Kutsal Manici kimdir

Kutsal Manici Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kutsal Manici şuan Niğde Anadolu FK takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fenerbahce SK (2005-2007), Pendikspor (2007-2010)

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Kutsal Manici nereli

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