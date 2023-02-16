Ahmet Demir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Demir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmet Demir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmet Demir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmet Demir 1 Şubat 1998 tarihinde Bitlis şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmet Demir Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talent Agency yapmaktadır. Ahmet Demir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niğde Anadolu FK futbol takımında oynamaktadır. Niğde Anadolu FK takımına 24 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmet Demir'nin Niğde Anadolu FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmet Demir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ahmetdemiir17/

Ahmet Demir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmet Demir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ahmet Demir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmet Demir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2014 yılında Galatasaray U16

1 Temmuz 2014 yılında Galatasaray U17

1 Temmuz 2015 yılında Galatasaray U19

1 Temmuz 2016 yılında Galatasaray U21

8 Eylül 2017 yılında Alanyaspor U21

31 Ağu 2018 yılında Cizre Spor

24 Ağu 2021 yılında Tepecik Spor

24 Ağu 2022 yılında Niğde Anadolu

Ahmet Demir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmet Demir şuan Niğde Anadolu FK takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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