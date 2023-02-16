Gorkem Akilli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gorkem Akilli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gorkem Akilli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gorkem Akilli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gorkem Akilli 22 Mart 2003 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Görkem Akıllı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gorkem Akilli Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gorkem Akilli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niğde Anadolu FK futbol takımında oynamaktadır. Niğde Anadolu FK takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Gorkem Akilli'nin Niğde Anadolu FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gorkem Akilli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gorkemakilli/

Gorkem Akilli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gorkem Akilli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gorkem Akilli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gorkem Akilli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2021 yılında Pendikspor

1 Eylül 2022 yılında Niğde Anadolu

Gorkem Akilli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gorkem Akilli şuan Niğde Anadolu FK takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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