Siyar Eroglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siyar Eroglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Siyar Eroglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Siyar Eroglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Siyar Eroglu 1 Ocak 2000 tarihinde Adiyaman şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Muhammed Şiyar Eroğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Siyar Eroglu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Siyar Eroglu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niğde Anadolu FK futbol takımında oynamaktadır. Niğde Anadolu FK takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Siyar Eroglu'nin Niğde Anadolu FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Siyar Eroglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/siyareroglu/

Siyar Eroglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Siyar Eroglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Siyar Eroglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Siyar Eroglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ekim 2017 yılında Kahta Diriliş

20 Eylül 2018 yılında Şanlıurfa BB

28 Ağu 2019 yılında Kahta 02 Spor

31 Ağu 2022 yılında Niğde Anadolu

Siyar Eroglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Siyar Eroglu şuan Niğde Anadolu FK takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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