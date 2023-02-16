Cihan Kotil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cihan Kotil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cihan Kotil kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cihan Kotil ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cihan Kotil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cihan Kotil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cihan Kotil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cihan Kotil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cihan Kotil 8 Aralık 1995 tarihinde Rize şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cihan Kotil Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cihan Kotil, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niğde Anadolu FK futbol takımında oynamaktadır. Niğde Anadolu FK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cihan Kotil'nin Niğde Anadolu FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cihan Kotil Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ck1_goalkeeper/

http://www.facebook.com/00123654fi

Cihan Kotilboyu ve yaşı kaç

Cihan Kotil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cihan Kotil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Cihan Kotil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cihan Kotil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Eylül 2016 yılında Kalkandere

21 Ağu 2017 yılında Ağrı 1970 Spor

20 Eylül 2018 yılında Kendirli Bld

18 Eylül 2019 yılında K. Göremespor

15 Ocak 2020 yılında Pazarspor

23 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

4 Haziran 2021 yılında Torbalıspor

6 Eylül 2021 yılında Bilinmiyor

31 Ağu 2022 yılında Kozlu Belediye

6 Ekim 2022 yılında Kızılcabölük

12 Ocak 2023 yılında Niğde Anadolu

Cihan Kotil kimdir

Cihan Kotil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cihan Kotil şuan Niğde Anadolu FK takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Caykur Rizespor, Rize Telekomspor

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Cihan Kotil nereli

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