Tamer Yilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamer Yilmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tamer Yilmaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tamer Yilmaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tamer Yilmaz 21 Haziran 1997 tarihinde Sakarya şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Tamer Yılmaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tamer Yilmaz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tamer Yilmaz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niğde Anadolu FK futbol takımında oynamaktadır. Niğde Anadolu FK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tamer Yilmaz'nin Niğde Anadolu FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tamer Yilmaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tamer Yilmaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Tamer Yilmaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tamer Yilmaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Eylül 2016 yılında Sapanca Gençlik

20 Ağu 2018 yılında Sakaryaspor

14 Ocak 2019 yılında Batman Petrol

30 Haziran 2019 yılında Sakaryaspor

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

18 Kasım 2021 yılında Muğlaspor

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Niğde Anadolu

Tamer Yilmaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tamer Yilmaz şuan Niğde Anadolu FK takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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