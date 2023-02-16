Habib Bicer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Habib Bicer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Habib Bicer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Habib Bicer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Habib Bicer 2 Şubat 2004 tarihinde Van şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Habib Biçer şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Habib Bicer Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Habib Bicer, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bodrumspor futbol takımında oynamaktadır. Bodrumspor takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Habib Bicer'nin Bodrumspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Habib Bicer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Habib Bicer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Habib Bicer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Habib Bicer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2021 yılında Bodrumspor

3 Şubat 2022 yılında B. Yeni Çarşı

30 Haziran 2022 yılında Bodrumspor

21 Temmuz 2022 yılında Sapanca Gençlik

5 Ocak 2023 yılında Bodrumspor

Habib Bicer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Habib Bicer şuan Bodrumspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Habib Bicer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Türkiye U18 takımında 7 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 4 gol atmıştır.

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