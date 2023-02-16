Berkay Erkul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berkay Erkul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berkay Erkul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berkay Erkul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berkay Erkul 14 Şubat 2003 tarihinde Mugla şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Berkay Zekeriya Erkul şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berkay Erkul Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talent Agency yapmaktadır. Berkay Erkul, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niğde Anadolu FK futbol takımında oynamaktadır. Niğde Anadolu FK takımına 25 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Berkay Erkul'nin Niğde Anadolu FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Berkay Erkul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berkay Erkul isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Berkay Erkul Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berkay Erkul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2016 yılında Beşiktaş Alt

12 Eylül 2018 yılında Bilinmiyor

3 Ekim 2018 yılında Fethiyespor Alt

23 Ağu 2019 yılında Balıkesir Alt

16 Ocak 2020 yılında G.Antep FK Alt

4 Ağu 2020 yılında G.Antep FK U19

1 Temmuz 2021 yılında Gaziantep FK

25 Ağu 2022 yılında Niğde Anadolu

Berkay Erkul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berkay Erkul şuan Niğde Anadolu FK takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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