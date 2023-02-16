Ali Eren Konday kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Eren Konday Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Eren Konday adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Eren Konday Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Eren Konday 15 Şubat 2003 tarihinde Aydin şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Eren Konday Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PASS yapmaktadır. Ali Eren Konday, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niğde Anadolu FK futbol takımında oynamaktadır. Niğde Anadolu FK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ali Eren Konday'nin Niğde Anadolu FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ali Eren Konday Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Eren Konday isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ali Eren Konday Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Eren Konday futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağu 2019 yılında Samsunspor Alt

5 Kasım 2020 yılında Samsunspor U19

4 Ağu 2022 yılında B. Yeni Çarşı

12 Ocak 2023 yılında Niğde Anadolu

Ali Eren Konday Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Eren Konday şuan Niğde Anadolu FK takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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