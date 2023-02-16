Fhed Al Shlash kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fhed Al Shlash Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fhed Al Shlash adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fhed Al Shlash Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fhed Al Shlash 1 Ocak 2002 tarihinde Deir ez-Zor şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Suriye,Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fhed Al Shlash Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fhed Al Shlash, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Adıyaman FK futbol takımında oynamaktadır. Adıyaman FK takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fhed Al Shlash'nin Adıyaman FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Fhed Al Shlash Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fhed.al/

Fhed Al Shlash Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fhed Al Shlash isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Fhed Al Shlash Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fhed Al Shlash futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2019 yılında Beşiktaş U17

26 Eylül 2019 yılında Adana Demir U19

13 Ocak 2023 yılında Adıyaman FK

Fhed Al Shlash Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fhed Al Shlash şuan Adıyaman FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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