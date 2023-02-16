Muhammed Enes Aksoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammed Enes Aksoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammed Enes Aksoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhammed Enes Aksoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammed Enes Aksoy 29 Haziran 2004 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammed Enes Aksoy Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TF Sport yapmaktadır. Muhammed Enes Aksoy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niğde Anadolu FK futbol takımında oynamaktadır. Niğde Anadolu FK takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Muhammed Enes Aksoy'nin Niğde Anadolu FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Muhammed Enes Aksoy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/m_eness35/

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Muhammed Enes Aksoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhammed Enes Aksoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Muhammed Enes Aksoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammed Enes Aksoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Kasım 2020 yılında Ankaragücü Alt

22 Ocak 2021 yılında Mamak FK

26 Ağu 2022 yılında Niğde Anadolu

Muhammed Enes Aksoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammed Enes Aksoy şuan Niğde Anadolu FK takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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