Selcan Pekkanli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Selcan Pekkanli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Selcan Pekkanli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Selcan Pekkanli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Selcan Pekkanli 19 Nisan 1990 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Selcan Pekkanlı şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Selcan Pekkanli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Selcan Pekkanli, {oyuncu-ayak}
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Beyoğlu Yeni Çarşı FK futbol takımında oynamaktadır. Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımına 21 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Selcan Pekkanli'nin Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Selcan Pekkanli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Selcan Pekkanli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.
Selcan Pekkanli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Selcan Pekkanli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2007 yılında Bursaspor U21
16 Ağu 2008 yılında Orhangazispor
30 Haziran 2009 yılında Bursaspor U21
30 Temmuz 2009 yılında Bursa Nilüfer
21 Nisan 2010 yılında Bursaspor U21
20 Ağu 2010 yılında Oyak Renaultspor
26 Ağu 2011 yılında Belediye Bingöl
17 Ocak 2013 yılında Oyak Renaultspor
24 Temmuz 2013 yılında Darıca GB
16 Ocak 2014 yılında Arsinspor
30 Haziran 2014 yılında Darıca GB
10 Temmuz 2014 yılında Yeşil Bursa
1 Temmuz 2015 yılında Niğde Belediye
15 Ocak 2016 yılında Yomra Spor
31 Ağu 2017 yılında Kepez Belediye
17 Ağu 2018 yılında Yıldırım Bld
9 Eylül 2019 yılında Zaferspor
30 Ocak 2020 yılında Tekirdağspor
4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz
4 Mart 2021 yılında B. Yeniçarşı
21 Ağu 2021 yılında B. Yeni Çarşı
Selcan Pekkanli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Selcan Pekkanli şuan Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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