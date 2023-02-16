Selcan Pekkanli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Selcan Pekkanli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Selcan Pekkanli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Selcan Pekkanli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Selcan Pekkanli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Selcan Pekkanli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Selcan Pekkanli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Selcan Pekkanli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Selcan Pekkanli 19 Nisan 1990 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Selcan Pekkanlı şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Selcan Pekkanli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Selcan Pekkanli, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beyoğlu Yeni Çarşı FK futbol takımında oynamaktadır. Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımına 21 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Selcan Pekkanli'nin Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

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Selcan Pekkanli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Selcan Pekkanli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Selcan Pekkanli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Selcan Pekkanli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Bursaspor U21

16 Ağu 2008 yılında Orhangazispor

30 Haziran 2009 yılında Bursaspor U21

30 Temmuz 2009 yılında Bursa Nilüfer

21 Nisan 2010 yılında Bursaspor U21

20 Ağu 2010 yılında Oyak Renaultspor

26 Ağu 2011 yılında Belediye Bingöl

17 Ocak 2013 yılında Oyak Renaultspor

24 Temmuz 2013 yılında Darıca GB

16 Ocak 2014 yılında Arsinspor

30 Haziran 2014 yılında Darıca GB

10 Temmuz 2014 yılında Yeşil Bursa

1 Temmuz 2015 yılında Niğde Belediye

15 Ocak 2016 yılında Yomra Spor

31 Ağu 2017 yılında Kepez Belediye

17 Ağu 2018 yılında Yıldırım Bld

9 Eylül 2019 yılında Zaferspor

30 Ocak 2020 yılında Tekirdağspor

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

4 Mart 2021 yılında B. Yeniçarşı

21 Ağu 2021 yılında B. Yeni Çarşı

Selcan Pekkanli kimdir

Selcan Pekkanli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Selcan Pekkanli şuan Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Selcan Pekkanli nereli

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