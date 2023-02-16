Yagiz Efe Zeybek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yagiz Efe Zeybek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yagiz Efe Zeybek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yagiz Efe Zeybek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yagiz Efe Zeybek 3 Eylül 2002 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yağız Efe Zeybek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yagiz Efe Zeybek Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yagiz Efe Zeybek, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niğde Anadolu FK futbol takımında oynamaktadır. Niğde Anadolu FK takımına 23 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Yagiz Efe Zeybek'nin Niğde Anadolu FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yagiz Efe Zeybek Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yagiizzefe.3/

Yagiz Efe Zeybek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yagiz Efe Zeybek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yagiz Efe Zeybek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yagiz Efe Zeybek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ocak 2021 yılında 1922 Konya

8 Eylül 2021 yılında Bursa Yıldırım

17 Kasım 2021 yılında Kulüpsüz

23 Ağu 2022 yılında Niğde Anadolu

Yagiz Efe Zeybek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yagiz Efe Zeybek şuan Niğde Anadolu FK takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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