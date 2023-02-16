Batuhan İsik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan İsik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Batuhan İsik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Batuhan İsik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Batuhan İsik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan İsik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Batuhan İsik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Batuhan İsik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Batuhan İsik 2 Haziran 1998 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Batuhan Işık şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Batuhan İsik Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ince yapmaktadır. Batuhan İsik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niğde Anadolu FK futbol takımında oynamaktadır. Niğde Anadolu FK takımına 23 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Batuhan İsik'nin Niğde Anadolu FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Batuhan İsik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/batuhanisikk/

Batuhan İsikboyu ve yaşı kaç

Batuhan İsik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Batuhan İsik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Batuhan İsik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Batuhan İsik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Galatasaray U21

31 Ocak 2018 yılında Tire 1922 Spor

27 Haziran 2018 yılında Kulüpsüz

5 Ekim 2018 yılında Torbalıspor

5 Mart 2021 yılında Torosgücü

2 Eylül 2021 yılında Karaman FK

23 Ağu 2022 yılında Niğde Anadolu

Batuhan İsik kimdir

Batuhan İsik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Batuhan İsik şuan Niğde Anadolu FK takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Batuhan İsik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U19 takımında 2 numaralı formasıyla 7 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Batuhan İsik nereli

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