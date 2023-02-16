Berk Zerenman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berk Zerenman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berk Zerenman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berk Zerenman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berk Zerenman 8 Ocak 2003 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berk Zerenman Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Berk Zerenman, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niğde Anadolu FK futbol takımında oynamaktadır. Niğde Anadolu FK takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Berk Zerenman'nin Niğde Anadolu FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Berk Zerenman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/berkzerenman7/

Berk Zerenman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berk Zerenman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Berk Zerenman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berk Zerenman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2022 yılında Niğde Anadolu

Berk Zerenman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berk Zerenman şuan Niğde Anadolu FK takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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