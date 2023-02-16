Emir Yazici kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emir Yazici Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emir Yazici adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emir Yazici Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emir Yazici 13 Eylül 2002 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Emir Yazıcı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emir Yazici Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emir Yazici, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niğde Anadolu FK futbol takımında oynamaktadır. Niğde Anadolu FK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emir Yazici'nin Niğde Anadolu FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emir Yazici Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emiryazicii/

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Emir Yazici Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emir Yazici isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Emir Yazici Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emir Yazici futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağu 2021 yılında Kuşadasıspor

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Niğde Anadolu

Emir Yazici Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emir Yazici şuan Niğde Anadolu FK takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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