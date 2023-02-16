Eray Eker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eray Eker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eray Eker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eray Eker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eray Eker 17 Mayıs 2001 tarihinde Kayseri şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eray Eker Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TF Sport yapmaktadır. Eray Eker, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niğde Anadolu FK futbol takımında oynamaktadır. Niğde Anadolu FK takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Eray Eker'nin Niğde Anadolu FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eray Eker Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/erayeker5/

Eray Eker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eray Eker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Eray Eker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eray Eker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2017 yılında Kayserispor Alt

11 Eylül 2018 yılında Talasgücü Bld

30 Eylül 2019 yılında Atakum Belediye

9 Nisan 2021 yılında Mucur Yabanlı

26 Ağu 2022 yılında Niğde Anadolu

Eray Eker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eray Eker şuan Niğde Anadolu FK takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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