Yusufhan Calik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusufhan Calik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusufhan Calik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusufhan Calik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusufhan Calik 21 Mart 2003 tarihinde Kayseri şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yusufhan Çalık şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusufhan Calik Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talent Agency yapmaktadır. Yusufhan Calik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niğde Anadolu FK futbol takımında oynamaktadır. Niğde Anadolu FK takımına 23 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Yusufhan Calik'nin Niğde Anadolu FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yusufhan Calik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yusufhanclk10/

Yusufhan Calik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yusufhan Calik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Yusufhan Calik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusufhan Calik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağu 2018 yılında Altınordu U16

9 Ağu 2019 yılında Altınordu U17

16 Ocak 2020 yılında Adana Demir Alt

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

7 Eylül 2021 yılında İskenderun Alt

23 Ağu 2022 yılında Niğde Anadolu

Yusufhan Calik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusufhan Calik şuan Niğde Anadolu FK takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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