Ufuk Birdal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ufuk Birdal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ufuk Birdal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ufuk Birdal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ufuk Birdal 30 Mart 2003 tarihinde Sakarya şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ufuk Birdal Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ufuk Birdal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çatalcaspor futbol takımında oynamaktadır. Çatalcaspor takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ufuk Birdal'nin Çatalcaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ufuk Birdal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ufukbirdal77/

Ufuk Birdal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ufuk Birdal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ufuk Birdal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ufuk Birdal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Kocaelispor

26 Ağu 2022 yılında Çatalcaspor

30 Haziran 2024 yılında Kocaelispor

Ufuk Birdal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ufuk Birdal şuan Çatalcaspor takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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