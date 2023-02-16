Firat Gullu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Firat Gullu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Firat Gullu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Firat Gullu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Firat Gullu 18 Mart 2001 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Fırat Güllü şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Firat Gullu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Firat Gullu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malatya Arguvan Spor Kulübü futbol takımında oynamaktadır. Malatya Arguvan Spor Kulübü takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Firat Gullu'nin Malatya Arguvan Spor Kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Firat Gullu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/FiratGullu10

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http://instagram.com/firatgullu10

Firat Gullu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Firat Gullu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Firat Gullu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Firat Gullu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Galatasaray U16

1 Temmuz 2017 yılında Galatasaray U17

1 Temmuz 2018 yılında Galatasaray U19

14 Şubat 2020 yılında Celik Zenica

2 Ağu 2020 yılında FC Shkupi

20 Ocak 2021 yılında Pendikspor

14 Ocak 2022 yılında Ofspor

30 Haziran 2022 yılında Pendikspor

30 Ağu 2022 yılında M.Arguvan SK

Firat Gullu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Firat Gullu şuan Malatya Arguvan Spor Kulübü takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Firat Gullu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Galatasaray SK (2012-2020)

Türkiye U19 takımında 10 numaralı formasıyla 30 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 10 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 10 numaralı formasıyla 16 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U14 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 10 numaralı formasıyla 21 Aralık 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 4 gol atmıştır.

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