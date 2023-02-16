Berk Ali Nizam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berk Ali Nizam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Berk Ali Nizam kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Berk Ali Nizam ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Berk Ali Nizam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berk Ali Nizam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berk Ali Nizam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berk Ali Nizam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berk Ali Nizam 23 Nisan 2000 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berk Ali Nizam Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Berk Ali Nizam, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beyoğlu Yeni Çarşı FK futbol takımında oynamaktadır. Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımına 18 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Berk Ali Nizam'nin Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Berk Ali Nizamboyu ve yaşı kaç

Berk Ali Nizam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berk Ali Nizam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Berk Ali Nizam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berk Ali Nizam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2015 yılında Başakşehir Alt

21 Eylül 2017 yılında İstanbul U19

1 Ocak 2019 yılında İstanbul U21

1 Temmuz 2019 yılında İstanbul U19

24 Ağu 2020 yılında İstanbulspor

3 Eylül 2020 yılında Karacabey Bld

30 Haziran 2021 yılında İstanbulspor

6 Ağu 2021 yılında Karacabey Bld

30 Haziran 2022 yılında İstanbulspor

18 Ağu 2022 yılında B. Yeni Çarşı

30 Haziran 2023 yılında İstanbulspor

Berk Ali Nizam kimdir

Berk Ali Nizam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berk Ali Nizam şuan Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Berk Ali Nizam nereli

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