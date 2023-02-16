Muhammed Duzguner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammed Duzguner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammed Duzguner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhammed Duzguner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammed Duzguner 27 Nisan 2002 tarihinde Elazig şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammed Duzguner Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Muhammed Duzguner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beyoğlu Yeni Çarşı FK futbol takımında oynamaktadır. Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Muhammed Duzguner'nin Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Muhammed Duzguner Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/muhammed_duzguner/

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Muhammed Duzguner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhammed Duzguner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Muhammed Duzguner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammed Duzguner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2022 yılında B. Yeni Çarşı

Muhammed Duzguner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammed Duzguner şuan Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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