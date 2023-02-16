Mutlu Guler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mutlu Guler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mutlu Guler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mutlu Guler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mutlu Guler 1 Ocak 1998 tarihinde Bolu şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mutlu Guler Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Mutlu Guler, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beyoğlu Yeni Çarşı FK futbol takımında oynamaktadır. Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mutlu Guler'nin Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mutlu Guler Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mutlugulerr27/

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Mutlu Guler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mutlu Guler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Mutlu Guler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mutlu Guler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Boluspor U19

12 Aralık 2016 yılında Boluspor U21

3 Aralık 2018 yılında Boluspor

5 Ekim 2020 yılında Düzcespor

30 Haziran 2021 yılında Boluspor

2 Eylül 2021 yılında B. Yeni Çarşı

30 Haziran 2022 yılında Boluspor

4 Ağu 2022 yılında B. Yeni Çarşı

Mutlu Guler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mutlu Guler şuan Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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