Celil Celikel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Celil Celikel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Celil Celikel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Celil Celikel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Celil Celikel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Celil Celikel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Celil Celikel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Celil Celikel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Celil Celikel 25 Temmuz 2001 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Celil Çelikel şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Celil Celikel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PASS yapmaktadır. Celil Celikel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beyoğlu Yeni Çarşı FK futbol takımında oynamaktadır. Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımına 24 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Celil Celikel'nin Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Celil Celikelboyu ve yaşı kaç

Celil Celikel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Celil Celikel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Celil Celikel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Celil Celikel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ekim 2013 yılında Göztepe Alt

1 Temmuz 2018 yılında Göztepe U19

30 Eylül 2020 yılında Karşıyaka Alt

4 Eylül 2021 yılında Kahramanmaraş

20 Ocak 2022 yılında Bergama Bld

30 Haziran 2022 yılında Kahramanmaraş

24 Temmuz 2022 yılında B. Yeni Çarşı

Celil Celikel kimdir

Celil Celikel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Celil Celikel şuan Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Celil Celikel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U17 takımında 19 numaralı formasıyla 21 Aralık 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Celil Celikel nereli

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