İbrahim Serdar Aydin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Serdar Aydin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Serdar Aydin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Serdar Aydin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Serdar Aydin 19 Temmuz 1996 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İbrahim Serdar Aydın şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Serdar Aydin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Moon Star Sports Agency yapmaktadır. İbrahim Serdar Aydin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beyoğlu Yeni Çarşı FK futbol takımında oynamaktadır. Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahim Serdar Aydin'nin Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Serdar Aydin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/ibrahimserdar48/

İbrahim Serdar Aydin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Serdar Aydin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

İbrahim Serdar Aydin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Serdar Aydin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Fenerbahçe U16

6 Şubat 2012 yılında Fenerbahçe U17

1 Temmuz 2012 yılında Fenerbahçe U18

1 Temmuz 2013 yılında Fenerbahçe U21

2 Temmuz 2014 yılında Karabükspor

30 Haziran 2015 yılında Fenerbahçe U21

20 Ağu 2015 yılında Bursaspor

31 Ağu 2015 yılında Yeşil Bursa

30 Haziran 2016 yılında Bursaspor

31 Ağu 2016 yılında Yeşil Bursa

30 Haziran 2017 yılında Bursaspor

15 Ağu 2017 yılında A. Selçukspor

30 Haziran 2018 yılında Bursaspor

20 Temmuz 2018 yılında Bayrampaşa

31 Ocak 2019 yılında A. Selçukspor

30 Eylül 2020 yılında HEASK

10 Ağu 2021 yılında GAK FK

1 Temmuz 2022 yılında B. Yeni Çarşı

İbrahim Serdar Aydin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Serdar Aydin şuan Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İbrahim Serdar Aydin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fenerbahce SK (2007-2013)

Türkiye U19 takımında 6 numaralı formasıyla 14 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 15 numaralı formasıyla 21 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 2 numaralı formasıyla 15 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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