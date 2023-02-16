Mertcan Aktas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mertcan Aktas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mertcan Aktas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mertcan Aktas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mertcan Aktas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mertcan Aktas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mertcan Aktas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mertcan Aktas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mertcan Aktas 15 Ekim 1994 tarihinde Düzce şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mertcan Aktaş şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mertcan Aktas Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mertcan Aktas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beyoğlu Yeni Çarşı FK futbol takımında oynamaktadır. Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mertcan Aktas'nin Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mertcan Aktas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/mertcaktas

http://www.instagram.com/mertcaktas/

Mertcan Aktasboyu ve yaşı kaç

Mertcan Aktas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mertcan Aktas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Mertcan Aktas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mertcan Aktas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2013 yılında Hatayspor

30 Haziran 2013 yılında Beşiktaş U21

31 Ağu 2013 yılında Ofspor

30 Haziran 2014 yılında Beşiktaş U21

19 Ağu 2014 yılında Karagümrük

21 Ocak 2016 yılında Giresunspor

28 Ocak 2016 yılında Tuzlaspor

30 Haziran 2016 yılında Giresunspor

13 Ocak 2017 yılında Çorum Belediye

30 Haziran 2017 yılında Giresunspor

16 Ocak 2018 yılında Sancaktepe Bld

23 Temmuz 2018 yılında Sakaryaspor

30 Ocak 2019 yılında Fethiyespor

27 Ağu 2019 yılında Bayrampaşa

21 Ağu 2021 yılında B. Yeni Çarşı

31 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında B. Yeni Çarşı

Mertcan Aktas kimdir

Mertcan Aktas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mertcan Aktas şuan Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Celiktepe, Besiktas JK

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mertcan Aktas nereli

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