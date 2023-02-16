Ender Kilic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ender Kilic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ender Kilic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ender Kilic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ender Kilic 19 Mart 1992 tarihinde Konya şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Şemsettin Ender Kılıç şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ender Kilic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ender Kilic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beyoğlu Yeni Çarşı FK futbol takımında oynamaktadır. Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Ender Kilic'nin Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ender Kilic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ender Kilic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ender Kilic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ender Kilic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ocak 2010 yılında Pazarspor

1 Ağu 2011 yılında Keçiörengücü

31 Ağu 2012 yılında Pazarspor

30 Haziran 2013 yılında Keçiörengücü

12 Ağu 2013 yılında Batman Petrol

11 Ağu 2014 yılında Silivrispor

7 Ağu 2015 yılında Manisa BB

11 Ağu 2017 yılında Utaş Uşakspor

25 Ağu 2019 yılında Cizre Spor

1 Eylül 2020 yılında HEASK

Ender Kilic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ender Kilic şuan Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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