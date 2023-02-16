Said Can Acikalin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Said Can Acikalin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Said Can Acikalin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Said Can Acikalin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Said Can Acikalin 25 Temmuz 1995 tarihinde Bolu şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Said Can Açıkalın şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Said Can Acikalin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Said Can Acikalin, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beyoğlu Yeni Çarşı FK futbol takımında oynamaktadır. Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Said Can Acikalin'nin Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Said Can Acikalin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/saidcanacikalinn/

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Said Can Acikalin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Said Can Acikalin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Said Can Acikalin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Said Can Acikalin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Boluspor U21

1 Temmuz 2015 yılında Boluspor

20 Ağu 2015 yılında 24 Erzincanspor

30 Haziran 2016 yılında Boluspor

31 Ağu 2016 yılında Bayrampaşa

30 Haziran 2017 yılında Boluspor

21 Ağu 2017 yılında Bayrampaşa

30 Haziran 2018 yılında Boluspor

23 Temmuz 2018 yılında Nazilli Bld

30 Haziran 2019 yılında Boluspor

22 Ağu 2019 yılında Karacabey Bld

3 Ağu 2020 yılında Boluspor

6 Eylül 2020 yılında HEASK

3 Temmuz 2021 yılında Isparta 32 Spor

12 Ocak 2022 yılında B. Yeni Çarşı

Said Can Acikalin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Said Can Acikalin şuan Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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