Bilal Budak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilal Budak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bilal Budak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bilal Budak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bilal Budak 7 Aralık 2003 tarihinde Manisa şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bilal Budak Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PASS yapmaktadır. Bilal Budak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beyoğlu Yeni Çarşı FK futbol takımında oynamaktadır. Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Bilal Budak'nin Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bilal Budak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bilal Budak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bilal Budak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bilal Budak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Manisaspor

5 Ekim 2020 yılında A. Keçiörengücü

28 Ocak 2022 yılında Çankaya FK

30 Haziran 2022 yılında A. Keçiörengücü

4 Ağu 2022 yılında B. Yeni Çarşı

30 Haziran 2023 yılında A. Keçiörengücü

Bilal Budak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bilal Budak şuan Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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