Efe Ocal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efe Ocal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Efe Ocal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Efe Ocal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Efe Ocal 24 Şubat 1999 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Efe Ocal Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PASS yapmaktadır. Efe Ocal, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beyoğlu Yeni Çarşı FK futbol takımında oynamaktadır. Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Efe Ocal'nin Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Efe Ocal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/efeocall1/

Efe Ocal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Efe Ocal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Efe Ocal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Efe Ocal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ocak 2016 yılında Buca Bld. Alt

30 Eylül 2016 yılında Karşıyaka Alt

2 Ağu 2018 yılında Karşıyaka

11 Ağu 2022 yılında B. Yeni Çarşı

Efe Ocal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Efe Ocal şuan Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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