Yusuf Agin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Agin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusuf Agin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusuf Agin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusuf Agin 3 Mart 2000 tarihinde Tokat şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yusuf Ağın şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusuf Agin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Northway Sports yapmaktadır. Yusuf Agin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beyoğlu Yeni Çarşı FK futbol takımında oynamaktadır. Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yusuf Agin'nin Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Yusuf Agin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yusufaginn/

Haberin Devamı

Yusuf Agin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yusuf Agin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Yusuf Agin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusuf Agin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ekim 2019 yılında Çengelköy

4 Ağu 2021 yılında Pazarspor

8 Temmuz 2022 yılında B. Yeni Çarşı

Yusuf Agin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusuf Agin şuan Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımında oynamakta ve 60 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.