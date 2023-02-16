Murat Can Bolukbasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murat Can Bolukbasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Murat Can Bolukbasi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Murat Can Bolukbasi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Murat Can Bolukbasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murat Can Bolukbasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Murat Can Bolukbasi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Murat Can Bolukbasi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Murat Can Bolukbasi 20 Ağu 1993 tarihinde Sakarya şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Murat Can Bölükbaşı şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Murat Can Bolukbasi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Murat Can Bolukbasi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beyoğlu Yeni Çarşı FK futbol takımında oynamaktadır. Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Murat Can Bolukbasi'nin Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Murat Can Bolukbasi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/muratcan.bolukbasi/

Murat Can Bolukbasiboyu ve yaşı kaç

Murat Can Bolukbasi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Murat Can Bolukbasi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Murat Can Bolukbasi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Murat Can Bolukbasi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2010 yılında Hacettepe U21

26 Ağu 2010 yılında G.Birliği U21

2 Eylül 2011 yılında Hacettepe

12 Temmuz 2013 yılında G.Birliği U21

2 Eylül 2013 yılında A. Selçukluspor

7 Ocak 2014 yılında G.Birliği U21

16 Ocak 2014 yılında Sandıklıspor

30 Haziran 2014 yılında G.Birliği U21

28 Ağu 2014 yılında Hacettepe

9 Ocak 2015 yılında G.Birliği U21

13 Ocak 2015 yılında Etimesgut Bld

30 Haziran 2015 yılında G.Birliği U21

17 Ağu 2015 yılında Kozan Belediye

7 Ocak 2016 yılında Darıca GB

20 Temmuz 2017 yılında Payasspor

28 Ağu 2018 yılında Muğlaspor

11 Eylül 2020 yılında Nazilli Bld

1 Temmuz 2021 yılında İçel İdmanyurdu

6 Temmuz 2022 yılında B. Yeni Çarşı

Murat Can Bolukbasi kimdir

Murat Can Bolukbasi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Murat Can Bolukbasi şuan Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımında oynamakta ve 54 numaralı formayı giymektedir.

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Murat Can Bolukbasi nereli

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