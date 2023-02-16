Onur Tekin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Onur Tekin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Onur Tekin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Onur Tekin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Onur Tekin 10 Ekim 1999 tarihinde Corum şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Onur Tekin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Onur Tekin, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beyoğlu Yeni Çarşı FK futbol takımında oynamaktadır. Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Onur Tekin'nin Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Onur Tekin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Onur Tekin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Onur Tekin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Onur Tekin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Çorum Belediye

22 Ocak 2021 yılında Isparta 32 Spor

30 Haziran 2021 yılında Çorum FK

3 Eylül 2021 yılında Van Spor FK

30 Haziran 2022 yılında Çorum FK

15 Temmuz 2022 yılında Van Spor FK

28 Aralık 2022 yılında Çorum FK

12 Ocak 2023 yılında B. Yeni Çarşı

Onur Tekin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Onur Tekin şuan Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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