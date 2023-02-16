Cengizhan Sarli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cengizhan Sarli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cengizhan Sarli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cengizhan Sarli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cengizhan Sarli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cengizhan Sarli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cengizhan Sarli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cengizhan Sarli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cengizhan Sarli 20 Mart 2001 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Cengizhan Şarli şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cengizhan Sarli Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PASS yapmaktadır. Cengizhan Sarli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beyoğlu Yeni Çarşı FK futbol takımında oynamaktadır. Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Cengizhan Sarli'nin Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Cengizhan Sarli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cengizhan.sarli/

Cengizhan Sarliboyu ve yaşı kaç

Cengizhan Sarli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cengizhan Sarli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Cengizhan Sarli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cengizhan Sarli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Boluspor U19

1 Temmuz 2018 yılında Boluspor U21

1 Temmuz 2019 yılında Boluspor

29 Ağu 2019 yılında Bayrampaşa

25 Ocak 2021 yılında HEASK

2 Temmuz 2021 yılında Bayrampaşa

4 Ağu 2022 yılında B. Yeni Çarşı

Cengizhan Sarli kimdir

Cengizhan Sarli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cengizhan Sarli şuan Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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Cengizhan Sarli nereli

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